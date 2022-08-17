Kadınlara 'taşıyıcı annelik' tezgâhı: Bakanlık ihbarı, skandalı ortaya çıkardı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:43

Yeni bir dolandırıcılık örneği, iddiaya göre, İstanbul Etiler'deki bir tüp bebek merkezinde meydana geldi. 3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akılalmaz bir ihbar geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; söz konusu ihbarda, 18 yaş altı çocukların ve 18 yaşından büyük kadınların taşıyıcı anne olarak kullanıldığı iddia edildi.

İddiaya göre; ihbarda, şu ifadeler yer aldı:

"Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor. Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var. Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar. Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki bir kahveciye kargolatarak buradan aldırıyorlar. Bebeği olmayan ailelere taşıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip oradaki aileye veriyorlar."

SAHTE EVRAKLARLA YURT DIŞINA GİDİYORLAR

İnceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaştı. İddialara göre sürece katılmaya ikna edilen kızlarla Üsküdar'daki kafede buluşma yapılıyordu.

Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kızlar, bir çalışan tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurt dışına gönderiliyordu.

Yurt dışındaki bağlantıları olan şahıslar tarafından karşılanan kızların çocukları aileye teslim ettikten sonra geri geldikleri ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından ihbar sonrası olayla ilgili müfettişler inceleme başlattı. İncelemelerde, kız çocuklarının iletişim kurduğu şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsın sağlık çalışanı olmadığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı'nca söz konusu iddiaların uluslararası organize ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu gerekçesiyle durumun adli soruşturma gerektiği belirlenerek 1 Ekim'de ihbarda bulunuldu.

İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.