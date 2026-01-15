Kadınlardan hakim Aslı Kahraman için destek eylemi

Kadınlar, hakim Aslı Kahraman’a destek vermek için dün Çağlayan Adliyesi’ndeydi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi eyleminde failin yargı mensubu olmasının erkek şiddetinin yapısal boyutunu ortaya koyduğu belirtilirken, adliyelerde avukatlara yönelik güvenlik önlemlerine rağmen bu saldırının engellenememesi “ağır bir idari ihmal” olarak nitelendirildi.

Adalet Bakanlığı ve HSK’ye seslenen merkez üyeleri, etkin, bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesini, savcı Kılıçarslan’ın derhal görevden alınarak tutuklu yargılanmasını istedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu eyleminde ise savcının geçmişte Kadına Şiddet Önleme Bürosu’nda görev yaptığına dikkat çekilerek, “Kadınları böylesine mi emanet ediyorsunuz? Adalet beklediğimiz yerde karşımıza çıkan faillerin ta kendisi” ifadeleri kullanıldı.