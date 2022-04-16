Kadınlardan KCDP'nin kapatılma davasına tepki

16 Nisan 2022 Cumartesi, 16:33

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'ne ‘Kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlaması ile fesih davası açılmasına tepki gösteren Eskişehirli yurttaşlar eylem yaptı.

"HUKUKSUZ DAVALARLA KAPATILAMAZ"

Açılan fesih davasına tepki gösteren kadın örgütleri davanın kadınların mücadelesine ve dayanışmasına yönelik saldırıların bir parçası olduğunu belirterek Eskişehir Ulus Meydanı’nda eylem yaptı. Eyleme CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü,Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Gaye Usluer, Gazeteci Sedef Kabaş ile çok sayıda yurttaş katıldı. Eylemde, ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği hukuksuz davalarla kapatılamaz’ yazılı pankart açan kadınlar, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Açılan dava geri çekilsin’ şeklinde sloganlar attı.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına konuşan Belemir Niğdelioğlu, ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız’ diyerek bundan 12 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, “Öldürülen kadınların mahkemelerce alelade kapanmış dosyaları bizlere ulaştı. İşte o öldürülen kadınların yakınları ile birlikte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğini kurduk. 12 yıl boyunca bu topraklarda ‘kadın cinayeti’ kavramını işledik. Şüpheli kadın ölümlerinde gerçekleri açığa çıkardık. Tüm kadınlarla yasaların, yönetmeliklerin yapılmasının ve uygulanmasının peşine düştük. Her ay yayınladığımız verilerle nasıl bir yaşam savaşı verdiğimizi gösterdik” dedi.

"SİYASİ İKTİDARI, SAVCILARI, MAHKEMELERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Bugün itibarıyla; tüm bu mücadeleyi yürütmek için çabalayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne, hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ‘kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ suçlaması ile fesih davası açıldığını ifade eden Niğdelioğlu şöyle konuştu:

"İddiaları odur ki, derneğimize yönelik yapılan muhtelif şikayet dilekçeleri mahkemece kuvvetli suç şüphesi oluşturmuş. Söz konusu dilekçeler derneğimizin ‘kadın haklarını savunmak kisvesi altında aile mevhumunu yok sayarak aile yapısını parçaladığı’ gibi somut hiçbir olguya dayanmayan yazılı başvurulardan oluşuyor. Ayrıca dosyada; dernek yöneticilerimize yönelik, davaya bile dönüşmemiş, suç oluşmamış soruşturmalar dahil bir dizi kolluk kayıtları listelenmiş. Bu hukuksuz ve hiçbir dayanağı olmayan iddialarla bizlere suç uydurmaya çalışmak mevcut hukuk düzeni açısından bile içler acısıdır.

Biz siyasi iktidarı, savcıları, mahkemeleri kadınlar lehine göreve çağırırken; onlar bu konunun muhataplarını böylesi içi boş davalarla hedef almayı tercih ediyorlar. Tüm kamuoyu bilir ki; bu coğrafyada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun önünde eylem yapmadığı adliye yoktur. Bizim açımızdan bu dava da kadınların yaşam mücadelesinden, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden ayrı değildir. Kadınlar susturulamaz. Kadınların mücadelesi durdurulamaz."

"KADIN CİNAYETLERİNİ İZLEYENLERİN DEVRİ SONA ERİYOR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan bu davayı, yalnızca kendi mücadelelerine yönelik bir saldırı olarak görmediklerini vurgulayan Niğdelioğlu, bu saldırının tüm demokratik kamuoyuna yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Niğdelioğlu, şunları söyledi:

"Kadınları ve LGBTİQ+'ları şiddet karşısında yalnız bırakmak pahasına İstanbul Sözleşmesi'nden imza çeken siyasi iktidarın; mücadele edenleri yıldırma çabası, ülkedeki nice hukuksuzluktan bağımsız değildir. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluklara alışırız. Normalleştirmeyeceğiz, meşrulaştırmayacağız. Kadın cinayetlerini durdurmak bir yana, her gün artışına bilfiil izleyenlerin devri sona eriyor. Bu çırpınışları boşuna olduğu gibi, bu davaları da boşunadır. Kadın cinayetlerini durdurana kadar durmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın cinayetlerini de, şiddeti de, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de, bu hukuksuzlukları da durduracağız."