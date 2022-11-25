Kadınlardan şiddete karşı 'sessiz çığlık' eylemi

25 Kasım 2022 Cuma, 16:48

Aydın'da 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla Kadın Hakları Koruma Derneği Aydın Şubesi tarafından organize edilen ve Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin de katıldığı etkinlik, Sevgi Yolu'nda yapıldı.

Efeler ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 'sessiz çığlık' adlı programı düzenledi. Kadın Hakları Koruma Derneği Aydın Şubesi Başkanı Habibe Gürer ve kadınlar, beyaza boyadıkları yüzleriyle alana gelirken, bir grup kadın da tef çalarak etkinliğe katıldı.

"DÜNYA YERİNDEN OYNAR KADINLAR ÖZGÜR OLSA"

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla temsili olarak sahnelenen etkinliğe, İncirliova ilçesinde eski eşi İsmail Demirci'nin (35) baltalı saldırısında 5 parmağı kopan İlke Kuleli (29) de katıldı.

Habibe Gürer, gösteri sonrası yaptığı konuşmada, "Daha özgür, daha eşit, şiddetsiz bir yaşam için yaşamak istiyoruz. Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" derken, İlke Kule ise "Kadınız hep birlikte el ele mücadele edersek daha güçlü oluruz. Bizi duyun" diye konuştu.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay da etkinliğe katılıp, kadınlara destek verdi.