Kadınların belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı elde etmelerinin 95. yıldönümü: Eşitlik hâlâ sağlanamadı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2025 - 04:18

Cumhuriyet konuya ilişkin Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık ile konuştu.

Kaşıkırık, “Aslında kadınlar için en erişilebilir, gündelik hayatın merkezinde gibi düşünülen belediyelere baktığımızda temsilde eşitlikten ne kadar uzak olduğumuzu görebiliyoruz. Aslında 95 yılda bir arpa boyu yol alabildiğimizi ve uzun ince bir yolda olduğumuzu söylemek yerinde olacak. 1930’dan 2024’e kadar 19 yerel seçim geçirdik. 32 binden fazla erkek belediye başkanı seçtik ama kadın belediye başkan sayısı 150’lerde kaldı” dedi.

“31 Mart 2024 yerel seçimlerinde değişim ve dönüşüm rüzgârı yerelden esti” diyen Kaşıkırık, “Büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere toplam 78 kadın belediye başkanı seçildi. İlk defa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek seviyede kadın belediye başkanı oranı olarak yüzde 5.5’i gördük. İlk defa 5’i büyükşehir ve 6’sı il olmak üzere 11 ili kadın belediye başkanları yönetiyor. Aynı zamanda 64 ilçe ve 3 belde yönetimi de yine kadınlara emanet edildi.

Yerel yönetimler, ataerkil sisteminin en güçlü hissedildiği yapılardan birisi. Çünkü yerel siyasette var olabilmek, kadının kendisini yerelde güçlendirebilmesi kolay değil. Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada kadınların kaderi eşitsizlik olmasın” dedi.