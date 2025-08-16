Kadınların giyim özgürlüğünü hedef alan Diyanet, bu kez miras hakkına göz dikti: Şeriat hukuku çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 kentteki camilerde okutulmak üzere hazırlanan dünkü cuma hutbesinde, Türk Medeni Kanun’u ve kadınların eşit miras hakkı hedef alındı. “Kul hakkı ateşten gömlektir” başlıklı hutbede, miras hukukuyla ilgili olarak kız çocuklarının yasada belirlenen haklarına karşı “Allah’ın takdir ettiği hakka razı olması” istendi.

Diyanet’in işaret ettiği şeri miras hukukuna göre ölen kişinin kızı tek çocuk ise mirasın yarısını alıyor, erkek kardeşi varsa kardeşin aldığı payın yarısını alıyor. Birden fazla kız çocuğu olup erkek kardeş bulunmadığında ise mirasın üçte ikisi aralarında paylaşılıyor.

Hutbede, “Karşılıklı rıza olmadan yüce rabbimizin koyduğu miras ölçüsünü değiştirmek ilahi adalete aykırı. Dolayısıyla kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasp etmek, asılsız gerekçelerle insanların mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek ateşten gömlek giymektir” ifadeleri yer aldı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Hutbeye, kadın dernekleri tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı avukat Şenal Sarıhan, 2002 yılında Medeni Yasa’da değişiklikler yapıldığını anımsatarak “Daha demokratik, daha eşitlikçi insan haklarına dayalı bir hukuk inşası sağlandı. Hâlâ taleplerimiz var. Böyleyken yeniden şeri hukuku inşa edecek düzenlemeleri vaaz etmek bugünkü hukuk sistemine karşı gelmektir. Kabul edilemez” diye konuştu.

‘HERKES İŞİNE BAKSIN’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de “Diyanet’in görevi dini değerleri kullanarak kadınların kazanılmış medeni haklarını hedef almak değildir. Bu nedenle herkes işine baksın. Görev sorumluluğunun dışına çıkmak yerine görevini yapsın. Ülkemizde her gün kadınlar öldürülüyor, çocuklar çoklu cinsel saldırılara uğruyor. Eşitsizlik, adaletsizlik, ilkesizlik, liyakatsizlik konularında ses yükseltmeyen Diyanet sadece kadınlar üzerinden toplumu terbiye etmeye çalışıyor. Bu çelişki, sadece toplumsal vicdana değil, hukukun üstünlüğü ilkesine de aykırı. Unutulmasın, ilahi adalet, kul hakkını korumakla başlar. Kul hakkı ise önce yaşam hakkıdır. Kadınların kazanılmış haklarına dokunarak korku salacağını düşünenleri bir kez daha muhatap almayacağız” dedi.

FETVALARA KARŞIN MÜCADELE

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, “Miras hakkındaki eşitlik, yalnızca hukukun konusu değil, kadınların ekonomik özgürlüğü, yaşamın her alanında eşit temsili ve güçlenmesi için vazgeçilmezdir. Bu haklar ne fetvalarla ne de toplumsal baskıyla gasp edilebilir. Eşit bir yaşam için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” paylaşımında bulundu. Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ise “Miras dahil, hiçbir anayasal ve yasal hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” paylaşımı yaptı.

DİYANET'E SUÇ DUYURUSU

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Dernek, "Laik hukuk düzeninde hiçbir kurum, dini referanslarla kazanılmış haklarımızı daraltmaya girişemez. Bu, anayasa ve yasa ihlalidir" dedi.

'ANAYASAL SUÇ, DİNİ İSTİSMAR'

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç "Hutbede Medeni Kanun'a bir karşı çıkış var. Medeni Yasa'yı Allah'ın takdir ettiği yasalara yani şeriata aykırı sayma durumu var. Bu bir şeriat hukuku çağrısıdır, Laik hukuka karşı çıkıştır" dedi. Tepki gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Özellikle Cumhuriyetin savcıları, Cumhuriyet yasalarına aykırı böyle bir hutbeye ilişkin yargısal işlem başlatmalı. Bu anayasal suçtur ve dini istismardır Bu gerici tutumun öznelerinden biri de son hutbesiyle bir kez daha ortaya koyduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'dır" diye konuştu.

'YASAL BİR HAK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka sosyal medya üzerinden, "Bu hutbe, iki erkeğe bir kadın payı anlayışını meşrulaştırarak hem Medeni Kanun’a hem de eşitlik ilkesine aykırıdır. Kadınların eşit pay talep etmesi haksızlık değil, yasal bir hakdır" dedi.