Kadınların kavgasına erkekler de karıştı: 1 yaralı

Yayınlanma: 17.11.2024 - 17:34

Güncelleme: 17.11.2024 - 17:34

Cumhuriyet mahallesi Atmaca Sokak üzerinde, saat 15.30 sıralarında, Muhammed E. (27) eşi Fatma E. (22) ile sokakta yürürken, Fatma E.’ye karşıdan gelen bir kadın omuz attı.

BAŞINDAN BIÇAKLADI

İki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmaya erkekler de dahil oldu. Çıkan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs elindeki bıçakla Muhammed E.’yi (27) başından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kavganın ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.