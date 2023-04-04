Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri 'uyuşturucudan' tutuklandı

Konya’da Kadir Şeker’in, sevgilisinden şiddet gördüğü sırada kurtardığı ve şu an da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Ayşe Dırla’nın kuzenleri de uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı. Polis tarafından 4 kilo eroinle yakalanan 2’si Ayşe Dırla’nın kuzeni olmak üzere 4 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 11:53
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın kuzenleri 'uyuşturucudan' tutuklandı
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Edinilen bilgiye göre, Karatay ilçesi Çevreyolu Caddesi üzerinde sahur vaktinde art arda gelen 2 araçtan şüphelenen polis ekipleri araçlara dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan sürücüler ekipler tarafından yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede durduruldu.

Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Narkotik ekiplerince yapılan aramada araçlara zulalanmış 8 parça halinde 4 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Araçlarda bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

2’Sİ KADİR ŞEKER TARAFINDAN KURTARILAN DIRLA’NIN KUZENLERİ ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Hüseyin Dırla, ve Nurcan Dırla’nın Kadir Şekerin sevgilisinden dayak yerken kurtardığı ve uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olan Ayşe Dırla’nın kuzenleri olduğu öğrenildi.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Hüseyin Dırla, Nurcan Dırla, Muhammet Y. ve Aysun Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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