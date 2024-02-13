Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mehmet Sadık Efe Sokak’ta, M.D. idaresindeki 34 FUV 038 plakalı Tofaş marka otomobil ile K.E. yönetimindeki 34 RV 7124 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 sürücü ile Tofaş marka otomobilde bulunan yolcu S.T’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yolcu S.T’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İki araç da hurdaya dönerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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