Kafaları karıştıran operasyonlar: Aynı çete iki kere çökertilmiş!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-27 operasyonu ile “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada da aynı suç örgütünün çökertildiğini paylaşmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:10
Kafaları karıştıran operasyonlar: Aynı çete iki kere çökertilmiş!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu’nunda ‘Şahinler’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında suç örgütünün liderlerinden İlkay Yılmaz’ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya, aynı suç örgütüne yönelik Eylül ayında da bir operasyon düzenlendiğini duyurmuş ve suç çetesinin ‘çökertildiğini’ söylemişti. 

29 Eylül’de İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Şahinler suç örgütü üyesi 22 kişi tutuklanmış, tutuklananlar arasında Sedat Şahin’in yeğeni Mehmet Şahin de yer almıştı.


Ali Yerlikaya Operasyon Mehmet Şahin Şahinler

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