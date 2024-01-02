Kafaları karıştıran operasyonlar: Aynı çete iki kere çökertilmiş!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kafes-27 operasyonu ile “Şahinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, 29 Eylül’de yaptığı açıklamada da aynı suç örgütünün çökertildiğini paylaşmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu’nunda ‘Şahinler’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında suç örgütünün liderlerinden İlkay Yılmaz’ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya merkezli 3?? ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi?— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024
Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 1??5?? şüpheli gözaltına alındı??Operasyon devam ediyor??
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/UASZaHJElL
Yerlikaya, aynı suç örgütüne yönelik Eylül ayında da bir operasyon düzenlendiğini duyurmuş ve suç çetesinin ‘çökertildiğini’ söylemişti.
29 Eylül’de İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Şahinler suç örgütü üyesi 22 kişi tutuklanmış, tutuklananlar arasında Sedat Şahin’in yeğeni Mehmet Şahin de yer almıştı.
İSTANBUL MERKEZLİ 7?? İLDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONLARLA ŞAHİNLER ÇETESİ OLARAK BİLİNEN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023
ÇETE LİDERİ MEHMET ŞAHİN DAHİL 4??1?? ŞÜPHELİ YAKALANDI??
ÇETELERİN, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN NEFESLERİNİ KESECEĞİZ??
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube… pic.twitter.com/65UMfkxnS8
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