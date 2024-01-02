Kafaları karıştıran operasyonlar: Aynı çete iki kere çökertilmiş!

Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:10

Güncelleme: 02.01.2024 - 13:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen Kafes-27 Operasyonu’nunda ‘Şahinler’ olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda aralarında suç örgütünün liderlerinden İlkay Yılmaz’ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya merkezli 3?? ilde düzenlenen “KAFES-27” Operasyonunda "ŞAHİNLER" olarak bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi?



Operasyonda aralarında örgüt elebaşı İlkay YILMAZ’ın da yer aldığı 1??5?? şüpheli gözaltına alındı??Operasyon devam ediyor??



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim… pic.twitter.com/UASZaHJElL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 2, 2024

Yerlikaya, aynı suç örgütüne yönelik Eylül ayında da bir operasyon düzenlendiğini duyurmuş ve suç çetesinin ‘çökertildiğini’ söylemişti.

29 Eylül’de İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda Şahinler suç örgütü üyesi 22 kişi tutuklanmış, tutuklananlar arasında Sedat Şahin’in yeğeni Mehmet Şahin de yer almıştı.