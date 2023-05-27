Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt: 'Gerçekler canını mı acıttı?'

Yayınlanma: 27.05.2023 - 16:58

Güncelleme: 27.05.2023 - 17:02

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

"NE OLDU GERÇEKLER CANINI MI ACITTI?"

Kaftancıoğlu, sandık başkanları, görevliler ve müşahitlere yönelik uyarısının ardından kendisine yönelik "Seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor" iddiasında bulunan Soylu'ya yönelik şunları söyledi:

"Diyosuuun :) Anadolu’da 'lafı başından değil ……. anlamak' diye bir ifade vardır. Ben değil Türk Polisine sana bile hakaret etmiyorum bitanesi.. Ne oldu gerçekler canını mi acıttı? Fotokopi 142 ile oy kullanmak isteyenler bende var, sende yok mu yoksa? 4 terör örgütüyle ortaksam!! ve sen bu ülkenin içişleri bakanıysan benden çok senin sorunun! Vay geldi memleketin haline… Ha bu arada mükerrer oy kullanmaya kalkan babam olsa yüzüne tükürürüm o ayrı. Mükerrer oyun 3-5 yıl arası cezası olduğu da unutulmasın."

Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler:



??Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar!

??Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy… — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 27, 2023

KAFTANCIOĞLU UYARMIŞ, SOYLU HEDEF GÖSTERMİŞTİ!

Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi'ne saatler kala sandık başkanları, görevliler ve müşahitlere uyarılarda bulunmuş ve şu paylaşımı yapmıştı:

"Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler: Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar! Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin. Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin. Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükrüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:("

Bu uyarının ardından Süleyman Soylu ise, şu ifadelerle Kaftancıoğlu'nu hedef almıştı:

"Türk Polisine hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu denilen militan, yıllardır seçim günleri oy kullanan ve seçimin güvenliğini sağlayan Polisimizin yüzüne tükürülmesini söylüyor. Ortakları PKK, FETÖ, DHKP-C, MLKP olunca…"