Kaftancıoğlu'ndan yurttaşlara 28 Mayıs çağrısı: Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma

Yayınlanma: 26.05.2023 - 17:44

Güncelleme: 26.05.2023 - 17:54

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.

Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma. Yaparsın İstanbul” dedi.

NE OLMUŞTU?

HÜDA PAR’ın parti programında yer alan ‘kadınların sahiplendirilmesi’ ifadesi muhalefetin ve kadınların tepkisine neden olmuştu.

AKP listelerinden 4 milletvekilini Meclis'e sokan ve kadınlara yönelik politikalarıyla gündemde olan HÜDA PAR'ın Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün, T24’ten Gözde Yel'e konuşmuş, üyesi olduğu partinin ‘yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi’ ifadelerini savunmuştu.

Parti programında yer alan “Vârisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras, devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir” ifadesi hakkında konuşan Sülün, söz konusu maddeye sahip çıkarak şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu ve trolleri kelimeyi kırptı ve onun üzerinden kirli bir algı yürüttü. Aslında mesele onların lanse etmeye çalıştığı gibi değil. Parti programımızda bahsedilen şey, ihtiyaç sahipleri için devlet hazinesinden bağımsız olarak bir fon oluşturulması ve bundan muhtaçlar başta olmak üzere yalnız yaşayan kadınların da yararlanmasının sağlanmasıdır. Yani yalnız yaşayan kadınlara maddi destek sağlanmasıdır. Açık bir şekilde programımızda mesele ele alınmıştır."