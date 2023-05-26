Kaftancıoğlu'ndan yurttaşlara 28 Mayıs çağrısı: Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma
28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi'ne 4 gün kala, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan yurttaşlara bir çağrı geldi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından video paylaşarak pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi.
Kaftancıoğlu yaptığı paylaşımda, “Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma. Yaparsın İstanbul” dedi.
Kadını sahiplendirmeye kalkanlara ülkeni bırakma…#Yaparsınİstanbul pic.twitter.com/Pq4FW7Eevw— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 26, 2023
NE OLMUŞTU?
HÜDA PAR’ın parti programında yer alan ‘kadınların sahiplendirilmesi’ ifadesi muhalefetin ve kadınların tepkisine neden olmuştu.
AKP listelerinden 4 milletvekilini Meclis'e sokan ve kadınlara yönelik politikalarıyla gündemde olan HÜDA PAR'ın Genel İdare Kurulu Üyesi Aynur Sülün, T24’ten Gözde Yel'e konuşmuş, üyesi olduğu partinin ‘yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi’ ifadelerini savunmuştu.
Parti programında yer alan “Vârisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras, devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir” ifadesi hakkında konuşan Sülün, söz konusu maddeye sahip çıkarak şunları söylemişti:
"Kılıçdaroğlu ve trolleri kelimeyi kırptı ve onun üzerinden kirli bir algı yürüttü. Aslında mesele onların lanse etmeye çalıştığı gibi değil. Parti programımızda bahsedilen şey, ihtiyaç sahipleri için devlet hazinesinden bağımsız olarak bir fon oluşturulması ve bundan muhtaçlar başta olmak üzere yalnız yaşayan kadınların da yararlanmasının sağlanmasıdır. Yani yalnız yaşayan kadınlara maddi destek sağlanmasıdır. Açık bir şekilde programımızda mesele ele alınmıştır."
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce ikinci tur için kararını verdi
- Seçimde Emniyet müdürlerine özel görev
- Mansur Yavaş Sinan Oğan'ın talebini açıkladı
- Sinan Oğan'dan açıklama!
- Mehmet Akif Ersoy'un Soylu'ya yanıtı gündem oldu
- Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye telefon
- İmamoğlu ve tartıştığı esnaf birbirinden şikayetçi oldu
- Şentop'tan Şener'in oğluna 'kıyak' iddiası
- Hayalet seçmen!
- Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu açıklaması!