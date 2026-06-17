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Kağıthane’de korkunç olay: Demir korkuluklarda kabloyla asılı ceset bulundu!

Kağıthane’de korkunç olay: Demir korkuluklarda kabloyla asılı ceset bulundu!

17.06.2026 10:03:00
Güncellenme:
DHA
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Kağıthane’de korkunç olay: Demir korkuluklarda kabloyla asılı ceset bulundu!

İstanbul Kağıthane'de demir korkuluklara kabloyla asılı halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Babajanov’un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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Olay, 12 Haziran Cuma günü saat 23.10 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, demir korkuluklarda kabloyla asılı halde bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kabloyla asılı halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

 

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Türkmenistan uyruklu Sherip Babajanov (33) olduğu belirlendi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Babajanov’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

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