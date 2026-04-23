Muğla'da korkunç kaza... Vincin kopan parçasının altında kaldı!

23.04.2026 11:17:00
Marmaris ilçesinde denize tekne indiren vincin, bomunun (taşıma kolu) kopması sonucu meydana gelen kazada 21 yaşındaki T.Y.Ş. hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilinde sabah saatlerinde korkunç bir olay gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirilmesi sırasında kullanılan vinçte arıza meydana geldi. Tekne suya indirildikten sonra halatları çözmek isteyen T.Y.Ş.’nin üzerine(21), vincin bomu kırılarak üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede T.Y.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından bölge geniş çaplı güvenlik çemberine alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

