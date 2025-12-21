Kağıthane'de kuaför dükkanını baltayla basana şahsın ifadesi ortaya çıktı: ''Param kalmasın' dedim, klimayı vurdum'

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü saat 16.45 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kuaförlük yapan Murat Uçar bir süre önce arkadaşı Murathan A.'nın kredi kartıyla dükkanına klima satın aldı; yaklaşık 5 ay sonra da Murat Uçar aldığı borcu ödedi; ancak borcunun tamamını ödemediğini iddia eden Murathan A., iş yerine giderek Murat Uçar ile konuşmaya başladı.

Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Murathan A. dükkandan ayrıldı. Elinde baltayla iş yerine geri dönen Murathan A., baltayla klimaya ve raflara vurarak zarar verdi. Ardından küfür ettiği iddia edilen Murathan A., çevredeki yurttaşların elindeki baltayı almasının ardından iş yerinden uzaklaştırıldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, saldırganın baltayla dükkana girdiği, Murat Han A.'nın baltalı saldırısı sırasında çalışanın tıraş yapmaya devam ettiği, iş yeri sahibi Murat Uçar'ın ise saldırgana karşılık vermediği anlar görülüyor.

'SENİ KESECEĞİM ÖLDÜRECEĞİM' TEHDİDİ

Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken Murat Uçar, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Murat Uçar ifadesinde, "Arkadaşım Murathan A. iş yerime gelerek daha önceden aramızdaki alacak verecek meselemizden konu açtı. Ben daha önce ona olan borcumu zaten ödemiştim; ancak o, borcumun bitmediğini, daha fazla vermem gerektiğini, vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar o borcu 'Ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek iş yerimden çıktı. Kısa bir süre sonra elinde bir baltayla gelerek iş yerimde bulunan raflara ve 50 bin lira değerindeki klimama zarar vererek, 'Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim' diyerek ortalığı dağıttı. Ben de kendisine 'Ne yapıyorsun sen; bunu yapmaya hakkın yok' dediğimde 'Borcumu vermezsen böyle alırım' diyerek bana hakaret etti. Ben kendisine hiçbirşey demedim. Sadece yaptıklarını izledim. Yaklaşmadım" dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın adresini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Murathan A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullandığı baltada ele geçirildi. Gözaltına alınan Murathan A.‘nın ifadesi alınarak hakkında 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit hakaret' suçlarından adli işlem yapıldı; ardından da savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

'BANKA KARTIMA BLOKE KOYDU ZORA DÜŞTÜM'

Murathan A.'nın ifadesinde, "Ben Murat Uçar’ın dükkanına 2 Temmuz 2024'te 35 bin 500 liraya klima satın aldım. Murat bana 'Senin kredi kartından ödeyelim ben sana aydan aya taksit şeklinde öderim' dedi, ben de tanıdığım olduğu için kabul ettim. Ben kredi kartımdan tek çekim yapmıştım. Murat bana hiç ödeme yapmadı. Ben de kartıma klima borcu için hiç ödeme yapmadım. Genel kullanmış olduğum ödemeleri gerçekleştirdim. 1 Temmuz 2025'te Murat bana nakit olarak 20 bin lira ödeme yaptı. Benim kendi kredi kartı borçlarımşa beraber Murat isimli şahsın klima borcunu (faizleriyle) ödeyemediğimden banka, kartıma bloke koydu avukatlık oldum. Sonrasında bu borcun hepsini ödedim ve blokemi kaldırdım. Bu süreç içerisinde de evlilik yaptım. Bu kartın avukatlık olması sebebiyle bankalar bana kredi vermiyordu, kara listeye girmiştim. Evlilik aşamamda da bu durum beni zora soktu. Bu durumu Murat’a lanse etmedim. Maddi olarak sıkıştığım için Murat’tan borcumu birkaç sefer istedim; Murat bana 'Benim kimseye verecek borcum yok, ben borcumu kapattım; olayın üstünden ne kadar zaman geçmiş sen hala para mı istiyorsun' diyordu" dediği öğrenildi.

'BÖYLE BİRŞEY YAŞANDIĞI İÇİN PİŞMANIM'

Murathan A. ifadesinde "8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Murat’ın iş yerine konuşmak için gittim. Murat yine aynı şekilde 'Benim kimseye verecek borcum yok, param da yok' dedi ve bana hakaret etmeye başladı. Ben de çok sinirlendim ve 'Madem öyle benim de param sende kalmasın' dedim ve dükkandan çıktım. Motorumda bulunan baltayı elime aldım ve klimaya vurdum. Sonrasında dükkandan çıktım. Benden şikayetçi olduğunu öğrendim, onun klimasında oluşan zararı ödedim. Böyle birşey yaşandığı için pişmanım" cümlelerini kullandı.

'UYUŞTURUCU ATIP SENİ ŞİKAYET EDERLER'

Olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi Murat Uçar ise, "Arkadaş bana klima almakta yardımcı oldu. Klimayı aldım. Daha sonra belli bir süre ödeme yapamadım arkadaşa. Belli bir süre sonra faizle beraber arkadaşa bir ödememi yaptım. Ödememi yaptıktan sonra arkadaş tekrar benden gelip tekrar tekrar para istedi. Ben de vermeyeceğimi dile getirdim. Dile getirdiğim halde gelip tekrar istedi. Tekrar istediğim halde elinde baltayla dükkanıma girip klimama zarar verdi. Ondan sonra sağdan soldan birkaç kelime duydum. Ben bir savaşın içindeymişim ve savaşta tek başımaymışım. Bana böyle söylediler ve 'Buraya uyuşturucu atıp seni tekrar şikayet ederler, bilgin olsun abi' diye bana böyle bir bilgi geldi" dedi.

'BALTAYI ALIP KLİMAMI DAĞITTI'

Uçar, "Ben arkadaşa ödemesini yaptım. Ödememi yaptığım halde dükkanıma, ekmek tekneme girip namusum olan yere zarar verdi; içeride müşteriler varken. Arkadaş hala dışarıda elini kolunu sağlayarak dolaşıyor. Direkt baltayla hazırlıklı ve planlı bir şekilde motorla gelmiş, kenarda duruyordu. İçeri gelip bana 'Parayı verecek misin, vermeyecek misin' diye sordu. 'Vermeyeceğim' dedim. Dışarı çıkıp baltayı alıp tekrar dükkana girip klimamı dağıttı. Baltayla artık bizi kesmeye mi gelmiş, zarar vermeye mi gelmiş bilmiyorum. Burada bir arkadaş vardı. O da araya girip elinden baltayı aldı dışarı çıkarttı. Dışarı çıkarttığında da baltayı sallayarak 'Seni keseceğim' dedi. Bana ağır ağzı alınmayacak küfürler ederek eşim var, annem var ve kalkıp hiçbirşey demedim. Sadece karakola gidip görüntüleri verip şikayette bulundum” ifadelerini kullandı.

'KARŞILIK VERSEYDİM BANA SALDIRABİLİRDİ'

Murat Uçar, "Şu an klimanın zararı var. 50 bin lira bir zararımız var; mahkeme sonucunu bekliyoruz. Mahkeme sonucuna göre de hareket edeceğiz. Bilmiyorum; adece duyduğum kadarıyla hala dışarıda işinde çalışıyor diye biliyorum. O kadar. İlk defa böyle bir olay yaşıyorum. Yerimden kalkmak istemedim. Çünkü yerimden kalksaydım daha farklı sonuca varacaktı. Burada ben esnafım. Daha fazla duyulmasın diye istemediğim için yerimden kalkıp müdahale bile etmek istemedim. Sonuçta dükkanım 7/24 güvenlik kamerasıyla izlenmekte ve kayıtları da karakola teslim etmişim. Ben karşılık verseydim belki bana da saldırabilirdi. O yüzden karşılık dahil vermedim. Kimsenin karışmasını da istemedim. Sadece dışarıdaki arkadaşlardan birkaçı aldı dışarı çıkarttı bu kadar" diye konuştu.