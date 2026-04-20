Kağıthane'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı, 'akıllı saat' ayrıntısı

20.04.2026 11:19:00
DHA
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde nefes darlığı şikayeti olan 31 yaşındaki Emre Kaya, bir süre sonra sokakta yere yığıldı. Nabzının durması üzerine Kaya'nın akıllı saatinin 112'yi otomatik aradığı öğrenildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kaya'nın ölümü ise kayıtlara 'şüpheli ölüm' şeklinde geçti.

Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde 3 Kasım Pazartesi günü saat 07.11 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yerde yatan bir kişi olduğu yönündeki ihbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde Emre Kaya’nın başını çarpmış halde yerde hareketsiz yattığı belirlendi. Kaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

AKILLI SAATİ 112’Yİ ARADI

Yapılan incelemede, Kaya’nın saat 07.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak nefes darlığı yaşadığını bildirdiği, ardından nabzının durması üzerine kolundaki akıllı saatin acil durum özelliğiyle 112’yi otomatik olarak aradığı tespit edildi.

Çağrı sırasında konum bilgilerinin sistem üzerinden ekiplere iletildiği de öğrenildi.

KALP KRİZİ İHTİMALİ

İlk belirlemelere göre Kaya’nın aniden rahatsızlık geçirerek yere yığıldığı, bu sırada başını yere vurduğu ve kısa sürede hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde ölümün kalp krizi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ 

Diğer yandan olay anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, Kaya’nın önce oturduğu merdivenden kalktığı ardından sokağa doğru birkaç adım attığı anlar görülüyor. Bir süre sonra park halinde bulunan otomobile tutunan Kaya aniden yüzüstü yere düşüyor. Görüntülerde olay sırasında yolda yürüyen bir kişinin Kaya’yı fark ettiği, ne olduğunu anlamak için bir süre duraksadığı, daha sonra yürümeye devam edip sokaktan uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen doktorun yaptığı incelemelerde Kaya'nın ölümü 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Kaya'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

