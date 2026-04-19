Şüpheli ölüm: 32 yaşındaki erkek sandalyede ölü bulundu

19.04.2026 18:39:00
İHA
Samsun’da bir şahıs, misafir olarak kaldığı evde sandalyede ölü bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Dergah Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özata (32) kentsel dönüşüm kapsamında olan ve M.T. (38) ile H.T.’nin (46) birlikte yaşadığı ikamette sandalyede hareketsiz halde bulundu.

Evde bulunan şahısların ifadelerine göre Özata’nın nefes almadığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yusuf Özata’nın hayatımı kaybettiği tespit edildi.

Özata’nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahsın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Ağaç altında ölü bulundu: Kimliği belirlendi Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda yürüyüş yapanların hareketsiz yatan kişiyi fark etmesi üzerine bölgeye ekipler geldi. Hayatını kaybeden ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, yüz tanıma sistemiyle Umut Bölük olduğu ortaya çıktı.
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda görev yapan teğmen evinde ölü bulundu Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda yaklaşık bir yıldır görev yaptığı öğrenilen Teğmen Ümit Mete Erez evinde silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
16 yaşındaki çocuk sulama kanalında kayboldu: Ölü bulundu Adana'da dün sulama kanalına giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu.