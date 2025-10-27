Kağıthane’de yol çöktü

Olay, saat 17.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana cadde üzerindeki yolda akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, çökmenin olduğu alanda önlem aldı. Araçlar ise yolda güçlükle ilerledi. Yolun tamiri için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.