Kağıthane'de yüksek sesli 'küfür' tartışması... Polisi darbettiler: Açılan ateş berbere denk geldi

Kağıthane'de yüksek sesli 'küfür' tartışması... Polisi darbettiler: Açılan ateş berbere denk geldi

29.04.2026 12:03:00
DHA
Kağıthane'de yüksek sesli 'küfür' tartışması... Polisi darbettiler: Açılan ateş berbere denk geldi

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, okulun karşısındaki parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içtiği öne sürülen gençlere polis memuru H.Ç. uyarıda bulundu. Çıkan tartışmada gençler burnuna vurdukları polis memurunu darbetti. Şüpheliler kaçarken peşlerinden giden polis memurunun açtığı uyarı ateşinde kaldırımdaki berber Hakan B. ağır yaralandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan okulun karşısındaki parkta meydana geldi.

Okul polisi H.Ç., parkta yüksek sesle küfürlü konuşup sigara içen gruba uyarıda bulundu. Kısa sürede tartışmaya dönüşen olay sırasında 3 şüpheli, polis memurunu burnuna vurarak darbetti. Kaçan şüphelilerin peşinden giden polis memuru, uyarı ateşi açıp, 'Dur' ihtarında bulundu.

POLİSİN ATEŞ AÇTI, KALDIRIMDAKİ BERBER VURULDU

Bu sırada kaldırımda bulunan berber Hakan B., göğsünden vuruldu. Silahtan çıkan kurşunlardan bazıları ise park halinde bulunan hafif ticari araca isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Hakan B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakan B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, 16 yaşındaki 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden poliste suç kaydı olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler

Görüntüler tepki çekti: 'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile ünlenen Celal Karatüre'ye polis koruması
Görüntüler tepki çekti: 'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile ünlenen Celal Karatüre'ye polis koruması AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'ye yönelik polis koruması görüntüleri kamuoyunda tartışma yarattı.
Üsküdar'da 'polis' yalanıyla dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı
Üsküdar'da 'polis' yalanıyla dolandırıcılık: 2 şüpheli yakalandı Üsküdar’da H.A.’yı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, “Banka hesaplarınızı terör örgütleri ele geçirdi, adınız sahte altın operasyonuna karıştı" yalanıyla 3 milyon 400 bin lira ve 165 gram altını alarak dolandırdı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis ateş açarak durdurdu, 274 gr uyuşturucu çıktı: 2 kişi gözaltında
Polis ateş açarak durdurdu, 274 gr uyuşturucu çıktı: 2 kişi gözaltında Eskişehir'de bir otomobil, polisin ‘dur' ikazına uymaması üzerine lastiklerine ateş edilerek durdurdu. Otomobilden inmeyen E.E. ve İ.P. isimli 2 kişi, aracın camları kırılarak aşağı indirildi. Otomobilde 274,40 gram uyuşturucu ele geçirilirken iki kişi gözaltına alındı.