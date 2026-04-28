Görüntüler tepki çekti: 'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile ünlenen Celal Karatüre'ye polis koruması

28.04.2026 12:30:00
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dile getirdiği "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'ye yönelik polis koruması görüntüleri kamuoyunda tartışma yarattı.

"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'nin Mersin Erdemli'de katıldığı bir etkinlik sırasında çok sayıda polis tarafından korunduğu görüntüler tartışma yarattı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak koruduğu Karatüre, kalabalığı selamlayarak yürüdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedilen bu görüntüler kısa sürede gündem olurken yurttaşların tepkisini çekti.

NE OLMUŞTU?

Karatüre, AKP Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birlik ve Beraberlik" etkinliğine katılmıştı. Etkinlikte Celal Karatüre vatandaşlara ilahi dinletisi sunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu ilahi hakkında daha önce yaptığı konuşmasında “Kâbe’de hacılar ‘Hû’ der Allah” ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye şu sözlerle teşekkür etmişti: "Kabe'de hacılar, Hu der Allah... Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum..."

Görüntüler İstanbul'dan... Çocuklar, Yusuf Tekin'i 'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile karşıladı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler’deki Ramazan etkinlik alanını ziyaret etti. Ramazan genelgesi tartışmalarına değinen Tekin, bazı kesimlerin genelgeden rahatsız olduğunu söyledi. Tekin, Esenler'de de çocuklar tarafından karşılandı. Çocuklar, Tekin'e "Kabe'de Hacılar" ilahisi söyledi.
Kocaeli'de ifadeye çağrılmış, İstanbul'da gözalına alınmıştı: 'İlahili' teneffüs ziline tepki gösteren veli hakkında yeni gelişme Kocaeli’nin Derince ilçesinde okulun zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal, dün gözaltına alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Akbal, adliyeye sevkinin ardından serbest bırakıldı.
‘İlahili’ teneffüs ziline tepki göstermişti… Velinin, gözaltına alındığı ortaya çıktı: ‘Erdoğan konuştuktan sonra gelip gözaltına aldılar’ Kocaeli’nin Derince ilçesinde okulun zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren veli Soner Akbal ifadeye çağrılmıştı. Avukatı Eray Akbal, gözaltına alındığını açıkladı. Avukat Akbal “Erdoğan'ın grup toplantısında konuştuktan sonra gelip gözaltı yaptılar. Eğer gerçekten hukuki bir süreç işleseydi, sabah gelip direkt gözaltı yaparlardı. İşin garip yanı, müvekkilimin İstanbul'da gözaltına alınmasıdır” dedi.