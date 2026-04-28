Görüntüler tepki çekti: 'Kabe'de Hacılar' ilahisi ile ünlenen Celal Karatüre'ye polis koruması

"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'nin Mersin Erdemli'de katıldığı bir etkinlik sırasında çok sayıda polis tarafından korunduğu görüntüler tartışma yarattı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak koruduğu Karatüre, kalabalığı selamlayarak yürüdü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedilen bu görüntüler kısa sürede gündem olurken yurttaşların tepkisini çekti.

NE OLMUŞTU?

Karatüre, AKP Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Birlik ve Beraberlik" etkinliğine katılmıştı. Etkinlikte Celal Karatüre vatandaşlara ilahi dinletisi sunmuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da söz konusu ilahi hakkında daha önce yaptığı konuşmasında “Kâbe’de hacılar ‘Hû’ der Allah” ilahisini seslendiren Celal Karatüre'ye şu sözlerle teşekkür etmişti: "Kabe'de hacılar, Hu der Allah... Bu ilahi 7'den 70'e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum..."