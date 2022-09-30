Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı kaç durak?
Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kullanıma açılacak. Peki, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı kaç durak?
Günde 1,2 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefleyen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılışı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.
PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Hattın açılışını 2 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.
PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KAÇ DURAK?
Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hatt 7,4 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonu bulunuyor.
PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI DURAKLARI:
-Tavşantepe
-Fevzi Çakmak
-Yayalar
-Kurtköy
-Sabiha Gökçen Havalimanı
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanının yapımı 16.03.2015 tarihinde başladı. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapımının 2018 yılında biteceği açıklanmıştı.
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