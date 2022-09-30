Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı kaç durak?

Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla kullanıma açılacak. Peki, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı kaç durak?

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2022 Cuma, 16:36
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı kaç durak?
Abone Ol google-news

Günde 1,2 milyon yolcuya hizmet vermeyi hedefleyen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun açılışı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak.

PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Hattın açılışını 2 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KAÇ DURAK?

Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hatt 7,4 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonu bulunuyor.

PENDİK-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI DURAKLARI:

-Tavşantepe

-Fevzi Çakmak

-Yayalar

-Kurtköy

-Sabiha Gökçen Havalimanı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanının yapımı 16.03.2015 tarihinde başladı. Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapımının 2018 yılında biteceği açıklanmıştı.










Pendik-Sabiha Gökçen metro durak

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler