Kağıthane'de 'abart egzoz' ortalığı karıştırdı! Motosikletliyle, mahalle sakini arasında 'metal çubuklu' kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 22.04.2025 - 11:22

Güncelleme: 22.04.2025 - 11:26

Gürsel Mahallesi’nde 17 Nisan Perşembe günü saat 00.00 sıralarında abart egzoz takılı motosikletiyle sokakta ilerledi.

Sesten rahatsız olan mahalle sakinlerinden bir kişi sürücüye tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsü eline aldığı metal çubukla kendisine tepki gösteren adama saldırdı.

Tepki gösteren mahalle sakini elinden yaralanırken, olay yerine yardıma gelen adamın yakınları ise sokak ortasında motosiklet sürücüsünü dövdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü.