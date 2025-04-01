Kağıthane'de feci kaza! Otomobilin çarptığı kadının ayağı koptu, hayatını kaybetti
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde ilerleyen bir otomobilin neden olduğu kazada 48 yaşındaki Gülsüm Akgün’ün ayağı koptu. Ağır yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi.
İstanbul Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde otomobilin sürücü Nurhan Barut, yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki bir araca çarptı. Daha sonra karşı şeride geçerek kaldırımda yürüyen Gülsüm Akgün’e çarptı.
Kaza sırasında bacağı kopan Akgün, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kazanın ardından polis ekipleri, 35 yaşındaki sürücü Nurhan Barut'u gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ARAÇ ÇOK SÜRATLİYDİ"
Kazayı gören Elvan Bulut, olay anını şu sözlerle anlattı:
"Araç, yokuş aşağı süratli bir şekilde indi. Önce benim aracıma vurdu, sonra mantara çarptı. Ardından kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kadının bacağı kesildi. Çok kötü bir manzaraydı. Hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini aradık. Yaralıyı hastaneye götürdüler ama maalesef kurtarılamadı."
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