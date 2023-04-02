Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli trafiğe kapattılar

Kağıthane'de asker uğurlaması yapan bir grup otomobillerle tüneli trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 10:30
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Kağıthane-Piyalepaşa tünelinde asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup, otomobil ve motosikletlerle tüneli trafiğe kapattı.

Tünelin ortasında araçlarından inen grup, meşale yakıp eğlendi.

Meşalelerden ve motosikletlerin lastik yakması sonucu çıkan dumanlar tüneli kaplarken, bu sırada bir grubun asker adayını havaya attığı görüldü.

Uzun süre tüneldeki trafiği etkileyen grubun düzenlediği eğlence cep telefonu kamerasına yansıdı.
 


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