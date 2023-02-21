Hatay'daki tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası depremde hasar almadı
Kahramanmaraş merkezli depremler Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkiledi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli ve bitişiğindeki Beşikli Mağara, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görmedi.
Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası'nın girişi dronla görüntülendi.
"Medeniyetler şehri" olarak anılan ve birçok kültürel zenginliği barındıran Hatay, depremden en çok etkilenen şehirlerin arasında yer alıyor.
Depremde kentin önemli eserleri arasındaki cami, kilise ve sinagog yıkılırken, bazı tarihi yapılar ise hasar görmedi.
Samandağ'da, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli yıkıcı depremde ayakta kaldı.
"Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğundaki, esirler tarafından inşa edilen tünelde, depremin izleri görülmüyor.
Tünelin yaklaşık 100 metre doğusunda bulunan, mimari yapısı ve dekorasyonuyla gösterişli bir yapı olan Beşikli Mağara da depremlerden sağlam çıktı.
Ziyaretçilerden Garip Karakayış, depremin çok şiddetli olduğunu belirterek, "Tünel çok eski bir yapı. Tüneli gezdik, hiçbir zarar görmedik. Çocukluğumda da burayı gezmiştim. O zamandan bu zamana halen aynı durumda." dedi.
Soylu bir yönetici ve ailesine ait olduğu tahmin edilen tarihi mezarlarda da hasara rastlanmadı.
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