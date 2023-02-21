Hatay'daki tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası depremde hasar almadı

Ziyaretçilerden Garip Karakayış, depremin çok şiddetli olduğunu belirterek, "Tünel çok eski bir yapı. Tüneli gezdik, hiçbir zarar görmedik. Çocukluğumda da burayı gezmiştim. O zamandan bu zamana halen aynı durumda." dedi.