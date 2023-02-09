Artvin’de Kopmuş Tüneli girişinde heyelan meydana geldi

Artvin'de Limanköy mevki Kopmuş Tüneli girişinde bu sabah heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapatırken, yapılan çalışmalar sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:03
Artvin’de Kopmuş Tüneli girişinde heyelan meydana geldi
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Artvin, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Limanköy mevkide bulunan Kopmuş Tüneli girişinde gerçekleşen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri tünel girişini kapattı.

Heyelan sırasında herhangi bir yoldan araç geçmemesi kazaları engellemiş oldu. Olay sonrası iş makinesi eşliğinde, kapanan karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı.


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