Artvin’de Kopmuş Tüneli girişinde heyelan meydana geldi
Artvin'de Limanköy mevki Kopmuş Tüneli girişinde bu sabah heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolu'nu ulaşıma kapatırken, yapılan çalışmalar sonrası yol tek şeritten ulaşıma açıldı.
Artvin, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi.
Limanköy mevkide bulunan Kopmuş Tüneli girişinde gerçekleşen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri tünel girişini kapattı.
Heyelan sırasında herhangi bir yoldan araç geçmemesi kazaları engellemiş oldu. Olay sonrası iş makinesi eşliğinde, kapanan karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Naci Görür uyardı: 'İlk kez söylüyorum Türkiye duysun'
- Deprem bölgesinde neler yaşanıyor?
- AKP'li eski vekil, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- Can kaybı anbean artıyor!
- Göçük altında kaç kişi olduğunu açıkladı
- Fuat Oktay Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Japon profesörden 'Kahramanmaraş' açıklaması
- Her geçen dakika kahreden haberler geliyor
- Kulübün resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
- 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler'