Artvin’de Kopmuş Tüneli girişinde heyelan meydana geldi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:03

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:04

Artvin, Hopa-Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 09.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Limanköy mevkide bulunan Kopmuş Tüneli girişinde gerçekleşen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri tünel girişini kapattı.

Heyelan sırasında herhangi bir yoldan araç geçmemesi kazaları engellemiş oldu. Olay sonrası iş makinesi eşliğinde, kapanan karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı.