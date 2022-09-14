Kağıthane'de avukata 'yumruklu' ve 'tekmeli' saldırı
İstanbul Kağıthane’de müvekkili ile görüşmeye gelen genç bir avukat, tartıştığı şahıslar tarafından sokak ortasında darp edildi. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırganlardan biri Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Kağıthane Çağlayan’da, geçen aylarda meydana gelen olayda avukat Bedirhan Ç. (29), müvekkili ile görüşmek için bir sokakta buluştu. O esnada yanına gelen bir grup, avukata sözlü sataşmada bulundu.
Avukatın karşılık vermesi üzerine grupla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda gruptaki şahıslar, yumruk atarak yere düşürdükleri avukatı yerde tekmeledi. Olayın ardından ayağa kalkan avukat, cep telefonuyla polisi arayarak ihbarda bulundu.
O sırada avukatı darbeden şahıslar ise kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
ÖNCE YUMRUK ATTILAR, SONRA YERDE TEKMELEDİLER
Olayın ardından ertesi gün emniyete gelen avukatın şikayeti üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda avukatı darp eden şahısların Emniyet'te çeşitli suçlardan 17 adet kaydı bulunan Mazlum A. (23), Salih A. (30), Cüneyt E. (26) ve Ahmet İ. (24) olduğu tespit edildi.
KAĞITHANE POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Devam eden çalışmalarda Mazlum A. olaydan bir gün sonra avukatı darp ettikleri yerde yakalandı. Gözaltına alınan Mazlum A.’nın ifadesi alınarak, hakkında “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyet'te işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Mazlum A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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