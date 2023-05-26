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Kağıthane'de faciadan dönüldü: Açık kalan 'damper' yaya üst geçidine çarptı

Kemerburgaz Hasdal yolunda seyir halinde olan hafriyat kamyonunun açık kalan damperi üst geçide çarptı. Kamyondan kopan damper üst geçitte sıkışırken, çekicisi 50 metre ileride durabildi. Damperin vinç yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılmasının ardından aksayan trafik, yeniden normale döndü.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 07:22
Kağıthane'de faciadan dönüldü: Açık kalan 'damper' yaya üst geçidine çarptı
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Kemerburgaz Hasdal yolu Kağıthane istikametinde saat 23.30 sıralarında yolda ilerleyen 34 BCV 673 plakalı kamyonun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açık kalan damper, Hasdal Kışlası önündeki yaya üst geçidine çarptı.

DAMPER ÇEKİCİDEN AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle üst geçide sıkışan damper, çekiciden ayrıldı. Damperden ayrılan çekici 50 metre ileride durabilirken sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 

TEK ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, karayolunun tek şeridini trafiğe kapatılırken, üst geçide sıkışan damper vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kaza sebebiyle Kemerburgaz Hasdal yolunda oluşan trafik, damperin kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. 

Öte yandan, saatin geç olmasıyla yaya üst geçidinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor. 


Kağıthane damper

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