Ticari araçla çarpışan otomobil 175 metre sürüklendi: 4 yaralı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 18:25

Güncelleme: 15.06.2024 - 18:27

Feci kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S. yönetimindeki 19 AET 087 plakalı Audi marka otomobil, önce köprü kıyısındaki beton bariyere ardından da E.Y.’nin kullandığı 24 ABS 498 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, takla atması sonucu ters dönerek yaklaşık 175 metre sürüklendi. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü E.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere savruldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, hafif ticari araç sürücüsü E.Y. ile araçtaki 2’si çocuk, toplam 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik, bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Trafik ekiplerince, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kaza sonrası kullanılamaz hale gelen iki araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Mehmet S., "Yolunda dengesizliği vardı. Ben tekrar solladığımda sonrasın da ne olduysa oldu. Ben sol şeritteydim o da sol şeritteydi. Selektör yaptım sollamaya kalktım. Bir dengesizliği de vardı sol şeride de girip çıkıyordu" ifadelerini kullandı.