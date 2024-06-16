Film gibi kaza: Kahvaltı yaparken evine otomobil girdi, hastanelik oldu!

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin eve girmesi sonucu, kahvaltı yapan ev sahibi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2024 - 00:37
Film gibi kaza: Kahvaltı yaparken evine otomobil girdi, hastanelik oldu!
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İlginç kaza, Kayabaş Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinde Korkuteli istikametine gelen Selma Ö. yönetimindeki 45 ADM 183 plakalı otomobil, Kayabaş Mahallesi’nde kavşağa geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Feyyaz K. isimli vatandaşın evine girdi.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Kazada evde kahvaltı yapan Feyyaz K. ağır yaralanırken otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Feyyaz K. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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