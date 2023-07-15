Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:50
Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
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İslahiye-Nurdağı karayolunun 17’nci kilometresinde öğleden sonra, sürücüsü öğrenilemeyen 33 EGJ 34 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevleri kısa sürede söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.


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