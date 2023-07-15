Gaziantep’te seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
İslahiye-Nurdağı karayolunun 17’nci kilometresinde öğleden sonra, sürücüsü öğrenilemeyen 33 EGJ 34 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini park ederek itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili kaplayan alevleri kısa sürede söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Şeyh öldü, 'gavs' kavgası başladı
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Menzil ve FETÖ
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- O iller sıcaklık rekoru kıracak!