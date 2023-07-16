Kağıthane'de filmleri aratmayan soygun: Kuyumcudan 1 dakikada 2 milyon liralık altın çaldılar!

İstanbul Kağıthane'de 4 şüpheli kepengini uzaktan kumandayla açtıkları kuyumcuya girip, 1 dakikada 2 milyon lira değerinde altın çalarak kaçtı. Alarmın çalmasına aldırış etmeden tezgahtaki altınları çuvala doldurarak kaçan şüpheliler güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2023 - 09:54
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Çağlayan'da 14 Temmuz Cuma gecesi saat 01.30 sıralarında otomobille bir kuyumcunun önüne gelen maskeli 4 şüpheli, kepengi uzaktan kumanda ile açtıktan sonra iç kapıyı da tornavida ile açarak içeri girdi.

Şüpheliler, tezgahta duran  2 milyon lira değerinde altını yanlarında getirdikleri çuvallara doldurduktan sonra geldikleri otomobille kaçtı.

1 DAKİKA SÜRDÜ

Şüphelilerin 1 dakikada tezgahtaki altınları torbaya doldurarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

ALARMA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Şüpheliler kepengi açtığı anda devreye giren alarma aldırış etmeden hırsızlık yapmaya devam ettikleri görüldü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerin çok hızlı şekilde kuyumcu dükkanına girdiği ve tezgahtaki altınları çuvala doldurarark kaçtıkları anlar yer alıyor.


Kağıthane

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