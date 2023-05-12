Adana'da çarşaflı 3 erkek kuyumcu soymaya kalktı

Adana’da çarşaf giyip kuyumcuya gelen silahlı 3 kişi, iş yeri sahibinin çekmeceye yönelmesi ile kaçtı. Erkek olduğu belirlenen şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:53
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Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda saat 09.00 sıralarında; iddiaya göre, çarşaflı kadın kılığına giren 3 silahlı erkek, motosikletle kuyumcunun önüne geldi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

İşyeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis, kısa sürede kaçan 3 erkek şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


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