Zeytinburnu'nda 'kuyumcu soygunu' girişimi

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:48

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:48

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde, pazar günü gece saatlerinde iddiaya göre, kuyumcu dükkanına gelen şüpheliler dükkanın içini gözetledi.

Şüphelilerden biri yanında getirdiği demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırarken bir diğeri ise güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi.

Şüpheliler dükkanın içine girmeye çalıştığı sırada seslerden şüphelenen vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olay yerine geldiği sırada polis aracının siren sesini duyan şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin kaçmayı başardığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce şüphelilerden birinin dükkanı incelediği, diğer şüphelinin yanında getirdiği demir kesme makasıyla kepengin kilidini kırdığı görülüyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin demir sopayla kameranın yönünü değiştirdiği de fark ediliyor.