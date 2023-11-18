Kağıthane'de korkutan anlar... İstinat duvarı çöktü!

Kağıthane'de de 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı sağanak yağışın ardından çöktü. Olayda yaralanan olmazken, binanın zemin katındaki evde hasar meydana geldiği aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 16:08
Kağıthane'de korkutan anlar... İstinat duvarı çöktü!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı.

Birçok yerde yağış nedeniyle çökme ve su baskınları yaşandı. Talatpaşa Mahallesi Sultan Şah Sokak'ta da saat 12.00 sıralarında 4 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.

EVDE HASAR MEYDANA GELDİ!

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. 

Zabıta ekiplerinin de çalışma başlattığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın zemin katındaki evde hasar meydana geldiği görüldü.

"HER YAĞMURDA BURALAR SU İÇİNDE KALIYOR"

Yan apartmanda oturan Birol Cigaoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaki binanın çatı suyu bizim binanın arkasına akıyor ve bu yağmur suları birikip göllenme oluyor. Yan binanın arkasında istinat duvarı çöktü. Bu olay her iki binayı da riske sokuyor. Her yağmurda buralar su içinde kalıyor. Arkadaki binanın çatısındaki giderlerin düzgün bağlanması lazım. Yoksa her yağmurda bu sorun devam eder."


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