Kağıthane'de minibüs dehşet saçtı: 6 yaralı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:59

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:59

Kaza, 9 Kasım Cumartesi saat 15.30 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Seyrantepe-Topkapı seferini yapan 34 M 5432 plakalı yolcu minibüsünün şoförü Seyfettin Akpolat, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Şoförün kontrolünü kaybettiği minibüs park halindeki 34 EEF 500 plakalı araca çarparak durabildi.

KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu yolcu minibüsünde bulunan Aydın A., Leyla K., Kerem A., Gülçin K., Gülay P. ve park halindeki aracın sürücüsü İsmail Güzelemer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FREN YERİNE GAZA BASTIĞI İDDİASI

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan yolcu minibüsünün park halindeki araca çarptığı, ardından yolcuların minibüsten indiği görülüyor. Yaralı yolcular olay yerine gelen ambulansa bindiriliyor.

"GALİBA FRENLERİ PATLAMIŞ"

Kazayla ilgili konuşan Mehmet Çağlı, "Kaza oldu, pat diye ses geldi biz oradan koştuk. Geldiğimizde kaza olmuştu. Buradan hatlı minibüs gelip araca vurup kaldırıma çıkarttı. Minibüs hatlı minibüstü. Seyrantepe minibüsü, 6 tane yaralı vardı. Ekipler geldi sonra ambulansta geldi. Yaralıları bindirdik hastaneye götürdüler. Şoförün tansiyonunun düştüğünü tahmin ediyorum. Hasar 2 tarafta da vardı" dedi. Bir diğer vatandaş ise, "Minibüs aşağıdan geldi ve duran arabaya vurdu. Hepsini hastaneye götürdüler, acile kaldırdılar. Galiba frenleri patlamış" ifadelerini kullandı.