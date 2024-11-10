Önüne inek çıktı, minibüs hurdaya döndü
Bolu’nun Gerede ilçesinde seyir halindeki minibüs, aniden önüne çıkan ineklere çarptı. Minibüsün hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı. Yola çıkan inek hayatını kaybetti.
Kaza, D-100 kara yolunun Ibrıcak köyü mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 14 AAS 365 plakalı minibüs, önüne aniden çıkan başıboş ineklere çarptı.
4 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle minibüsün ön kısmı adeta hurdaya döndü. Meydana gelen kazada minibüs içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yurttaşlar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüsün çarptığı inek ise hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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