İstanbul Kağıthane'de acı olay: 10 aylık çocuğun ölümünde 'ihmal' iddiası

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:31

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:58

Merkez Mahallesi'nde, 11 Aralık Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Ali ve Kıyafet Aksunğur (35) çiftinin 5 çocuğundan biri olan 10 aylık Poyraz Ali, rahatsızlanarak Çağlayan'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Burada iğne yapılan bebek ardından taburcu edildi.

10 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Evde uykuya yatırılan bebeğin 4 saat sonra nefes almadığını ve morarmaya başladığını fark eden annesi sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa sürede eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Poyraz Ali bebek, Merkez Mahallesi'ndeki Kızılay Hastanesine götürüldü.

Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANEDE İHMAL OLDUĞU İDDİASI

Poyraz Ali'nin hayatını kaybetmesinin ardından polis ekiplerine bilgi verilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının yaptığı çalışma sonucunda ölümünün şüpheli görülmesi üzerine bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada ön otopsisi yapılan Poyraz Ali, ailesine teslim edildi. Bebeğin zehirli ishal (rota virüsü) hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve ilk götürüldüğü özel hastanede yatışının yapılmayarak sadece iğne yapılarak taburcu edilmesi nedeniyle ihmal olabileceği öne sürüldü.

Öte yandan anne Kıyafet Aksunğur'un müşteki olarak ifadesi alındığı öğrenildi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'nde dün öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Poyraz Ali bebek, Sarıyer Ayazağa Mezarlığında toprağa verildi.