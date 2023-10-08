Kağıthane’de yangın paniği: Taksi alev alev yandı

Kağıthane’de bir taksi, bilinmeyen bir sebeple bir anda cadde ortasında yanmaya başladı. Sürücünün dumanları fark etmesiyle terk ettiği araca ilk müdahaleyi çevredeki yurttaşlar yangın tüpüyle yaptı. Yaşanan olaydan dolayı uzun araç kuyruğu oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:23
Kağıthane’de yangın paniği: Taksi alev alev yandı
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İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçen günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen bir taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede yanmaya başladı.

Taksi sürücüsü aracından çıkan dumanları görerek kendisini dışarı attı.

Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle yanan taksiye müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken, caddede uzun süre trafik kitlendi.

O anları çevredeki yurttaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.


Kağıthane taksi

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