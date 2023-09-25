Kağıthane TEM Otoyolu'nda intihar girişimi!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:48

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:48

İstanbul'un Kağıthane Tem Otoyolu Seyrantepe mevkinde saat 15.30 sıralarında iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle üst geçidin korkuluklarına çıkan bir kadın, intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkuluklara çıkan kadını ekipler sakinleştirmeye çalıştı.

Bunalımda olduğu iddia edilen kadın, tüm ikna çabalarına rağmen itfaiyenin açtığı hava yastığına atladı.

Kolu incinen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.