Kağıthane'de zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü

08 Aralık 2022 Perşembe, 22:16

TEM Otoyolu Edirne istikameti Kemerburgaz yol ayrımında hafif ticari araç ile Can Y.'nin kullandığı 17 T 0329 plakalı taksinin karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç olay yerinden uzaklaşırken, emniyet şeridine çekilmek istenen taksiye, Yaser G.'nin kullandığı 09 AHF 852 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, Salah F. idaresindeki 33 MC 1312 plakalı araca vurarak durdu.

Kazada motosiklet sürücüsü Yaser G. ve beraberindeki Selimcan Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı Selimcan Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralı Yaser G.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.