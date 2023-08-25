Kağıthane'deki çatışmada vurulmuştu: Şehit Hakan Telli için tören düzenlendi

Yayınlanma: 25.08.2023 - 13:32

Güncelleme: 25.08.2023 - 13:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 03.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler tarafından polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralı polis memurlarından Hakan Telli tedavi gördüğü Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Evli ve biri 12 biri 9 yaşında 2 kız çocuğu babası olan şehit Hakan Telli için İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tayfun Palakoğlu, şehidin eşi Firdevs Telli, çocukları Rüveyda ile Zeynep Zehra Telli ve yakınları, yargı mensupları, askerî erkan ile silah arkadaşları katıldı. Cenazede ayakta durmakta zorluk çeken aileyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş teselli etti.

YERLİKAYA: YAPTIKLARINIZIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin dün gece Kağıthane'de, milletimizi zehirlemeye kalkışan, gençlerimizin kanına giren o kahrolası uyuşturucu tacizlerine karşı düzenlediği operasyonda şehit oldu. Hakan'ımızın iki kızı vardı. Gözü yaşlı eşi de biricik kızları da, Hatice annemiz de, Celal babamız da, tüm aile bize, bu yüce millete emanet artık. Dün geceki saldırıda polis memurumuz Ahmet Yasin Çevik, yaralandı. O artık bizim gazimiz Ahmet Yasin'e Rabbim acil şifalar versin diyorum. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz, nefes alamayacaksınız" dedi.

Yerlikaya, "Operasyonlarımız, mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek. Nereye saklanırsanız saklanın, hangi ine girerseniz girin, Allah'ın izniyle bulup çıkartacağız sizi oradan, adalete teslim edeceğiz" diye konuştu.

Şehidin cenazesi törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.