Son dakika... Çatışma çıkmıştı: Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis Hakan Telli şehit oldu

Yayınlanma: 25.08.2023 - 08:04

Güncelleme: 25.08.2023 - 08:17

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1’i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralı diğer polis memuru A.Y.Ç’nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit polis memuru Hakan Telli için bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlenecek.

Evli ve 2 çocuk babası Telli’nin naaşının, törenin ardından memleketi Tokat’a gönderileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memurları Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen polislerin yakınları ve aileleri hastaneye akın etti.

1 SALDIRGAN ÖLDÜ

Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A.(18) ölü olarak ele geçirildi.

Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

YARALANAN POLİS ŞEHİT OLDU

Son olarak İstanbul Valiliği, yaralanan polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğunu duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklama şöyle:

25.08.2023 tarihinde saat1.55 Kağıthane İlçesi Hamidiye mahallesinde bulunan bir adrese “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyonda ikamete giriş esnasında içeride bulunan şahıslar tarafından uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Binadan açılan ateş sonucu operasyonda görevli Hakan Telli ve A.Y.Ç. isimli Polis Memurlarımız ağır şekilde yaralanmıştır.

Adrese çağırılan takviye ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen müdahale neticesinde D.A isimli şahıs ölü, O.A isimli şahıs yaralı G.D., K.T. ve A.A isimli şahıslar ise sağ olarak ele geçirilmiştir.

Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli Polis Memurlarımız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, Hakan Telli isimli Polis Memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

A.Y.Ç. isimli Polis Memurumuzun tedavisi devam etmektedir. Konu ile ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Operasyonda Şehit olan polis memurumuz Hakan Telli’nin cenazesi bugün saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat’a gönderilecektir.

Emniyet teşkilatımıza 2007 Yılında İzmir’de katılan aziz şehidimiz Hakan Telli evli ve iki çocuk babasıydı. Aziz milletimizin başı sağolsun.