Kağıthane'deki sünnet eğlencesinde havaya ateş açtılar

Kağıthane'de sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler gözaltına alındı.

DHA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:27
Kağıthane'deki sünnet eğlencesinde havaya ateş açtılar
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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde geçen cumartesi sünnet eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde dans edip meşale yaktı. Gruptaki 3 kişi tabanca ile defalarca havaya ateş etti. Çevredekilerin canlarının hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli şüphelileri yakaladı. 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakıldı.


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