Kağıthane'deki sünnet eğlencesinde havaya ateş açtılar
Kağıthane'de sitenin önünde düzenlenen sünnet eğlencesinde, 3 kişi tabancayla havaya ateş açtı. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan sitenin önünde geçen cumartesi sünnet eğlencesi düzenlendi. Eğlenceye katılanlar davul zurna eşliğinde dans edip meşale yaktı. Gruptaki 3 kişi tabanca ile defalarca havaya ateş etti. Çevredekilerin canlarının hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.D., O.D. ve Y.K. isimli şüphelileri yakaladı. 3 kurusıkı tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı