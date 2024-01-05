Kağıtları işçinin suratına fırlatmıştı... Kocaeli Valiliği'nden açıklama!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:07

Güncelleme: 05.01.2024 - 16:09

Kocaeli’nde işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz Fabrikası'nın patronunun, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattığı görüntülere yönelik tepkiler sürerken, Valilikten açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada; bilim, sanayi ve teknoloji kenti olan Kocaeli'de işveren, çalışan ve sendikalar arasında çıkan uyuşmazlık ve olumsuzluklara valilik olarak gereken hassasiyetin gösterildiği belirtildi.

"RAPOR DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK"

Açıklamada, şöyle denildi:

"Özellikle son günlerde basın ve sosyal medya ortamlarında yer alan ve işveren ile çalışan arasında yaşanan olaydan dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca inceleme yapılması yönünde Valiliğimizce talepte bulunulmuş ve bu talebimize istinaden inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Görevlendirilen müfettişlerce bahse konu olay bütün yönleriyle incelenmekte olup düzenlenen rapor doğrultusunda gerekli iş ve işlemler yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

Kocaeli’de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlatmıştı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.