Evinin tadilatını yapan işçilere kurşun yağdırdı!

Malatya’da evinde tadilat yaptıran bir şahıs ile işçiler arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 17:50
Evinin tadilatını yapan işçilere kurşun yağdırdı!
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Malatya'nın Battalgazi ilçesi İzzetiye Mahallesi Atmalı Sokak'ta iddiaya göre, M.K. ile evinin dış cephesinde çalışma yapmak için anlaştığı işçiler İ.S. ve C.G. arasında ücret konusu nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesiyle M.K. tabanca ile İ.S. ve C.G.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden işçiler yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet boş kovan bulurken zanlı M.K. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


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