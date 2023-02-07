Suriye'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 769'a ulaştı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:20

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:20

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye’de de can kaybı artıyor.

YARALI SAYISI BİN 448'E YÜKSELDİ

Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının 769'a yükseldiği aktarıldı.

Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremde yaralı sayısının ise, bin 448'e yükseldiği bildirildi.