Suriye'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 769'a ulaştı
Suriye Sağlık Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yaralı sayısının da bin 448'e yükseldiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye’de de can kaybı artıyor.
YARALI SAYISI BİN 448'E YÜKSELDİ
Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde can kaybının 769'a yükseldiği aktarıldı.
Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilen depremde yaralı sayısının ise, bin 448'e yükseldiği bildirildi.
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