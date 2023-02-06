Kahramanmaraş depreminin ardından Gaziantep'te son durum: 80 ölü, 600 yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş dahil 10 ilde yıkıma sebep oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 80 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 600 kişinin yaralandığını söyledi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.
Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı
531 GÖÇÜK
Vali Gül bir sonraki açıklamasında da, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, "İlk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu. Önümüzdeki saatlerde daha net bilgiler paylaşılacaktır" dedi.
KALE HASAR ALDI
Gaziantep Kalesi de 7,4 büyüklüğündeki depremde büyük hasar aldı.
80 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ildeki son durumla ilgili basın açıklaması yaptı. Oktay, Hatay'da şimdiye kadar 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 600 yaralının bulunduğunu ve 581 binanın yıkıldığını söyledi.
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