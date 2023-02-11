Kahramanmaraş depreminin ardından 'Toplu firar': 8 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından kentte bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden 8 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 22:50
Kahramanmaraş depreminin ardından 'Toplu firar': 8 hükümlü yakalandı
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Şeref P., Ömer A., Yasin P., Ahmet B., Veysel K., Tunahan A., Atilla K. ve Ferhat Y. isimli hükümlüler firar etti.

8 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Firar eden hükümlülerin yakalanması için aralarında Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin de olduğu ekipler çalışma başlattı.

Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 8 hükümlü gizlendikleri yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan firari hükümlüler jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.                             


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