Kahramanmaraş depreminin ardından 'Toplu firar': 8 hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından kentte bulunan E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden 8 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Şeref P., Ömer A., Yasin P., Ahmet B., Veysel K., Tunahan A., Atilla K. ve Ferhat Y. isimli hükümlüler firar etti.
8 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Firar eden hükümlülerin yakalanması için aralarında Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin de olduğu ekipler çalışma başlattı.
Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 8 hükümlü gizlendikleri yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan firari hükümlüler jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.
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