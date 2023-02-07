Depremin ardından hapishanede isyan: 'Toplu firar'

Suriye'de de etkili olan Kahramanmaraş depreminden sonra toplu firar yaşandı. Çoğunluğu IŞİD terör örgütü mensubu 20 kişi, deprem sonrası hapishaneden kaçtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 11:42
Depremin ardından hapishanede isyan: 'Toplu firar'
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, Suriye'nin Raco beldesinde de etkili oldu. Raco'daki hapishane mahkumlar isyan çıkardı ve çoğunluğu IŞİD terör örgütü mensubu en az 20 kişi firar etti. 

AFP'de yer alan haberde, askeri polis hapishanesindeki yaklaşık 2 bin mahkumun bin 300'ünün, IŞİD terör örgütü mensubu olduğundan şüphelenildiği belirtildi. 

Hapishane yetkilisi, "Depremden sonra mahkumlar isyan etmeye başladı ve hapishanenin bazı bölümlerinin kontrolünü ele geçirdi. IŞİD militanı olduğu düşünülen yaklaşık 20 mahkum kaçtı" dedi.

Haberde, bölgede düzinelerce artçı sarsıntının ardından meydan gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin, hapishanede hasara yol açtığı, duvarların ve kapıların çatladığı aktarıldı. 


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